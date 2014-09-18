Порошенко закликає США посилити санкції проти Росії

Як передає кореспондент УНІАН, про це український президент заявив на спільному засіданні палат Конгресу США сьогодні у Вашингтоні.

«Прошу, щоб США були сильними та стояли на підтримку своїх принципів та подальших санкцій проти агресора. Економічні санкції є важливими з багатьох причин - вони допомогли розподілити між хорошим і поганим, захистити моральні основи і не зважати на прагматизм», - сказав він. Порошенко зазначив, що війна проти України з боку РФ є «війною проти свободи, демократії, європейських цінностей».

Читайте такожПорошенко попросив у Конгресу США підтримати Україну озброєннямГлава Української держави нагадав, що Верховна Рада України ратифікувала Угоду про асоціацію з ЄС і «наша нація зробила вибір на користь європейських цінностей. «Інша нація вирішила покарати Україну за ці кроки. Світ не може дозволити такої поведінки», - наголосив Порошенко.