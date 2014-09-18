Порошенко закликає США посилити санкції проти Росії
Президент України Петро Порошенко закликає США продовжити економічні санкції проти Росії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це український президент заявив на спільному засіданні палат Конгресу США сьогодні у Вашингтоні.
«Прошу, щоб США були сильними та стояли на підтримку своїх принципів та подальших санкцій проти агресора. Економічні санкції є важливими з багатьох причин - вони допомогли розподілити між хорошим і поганим, захистити моральні основи і не зважати на прагматизм», - сказав він. Порошенко зазначив, що війна проти України з боку РФ є «війною проти свободи, демократії, європейських цінностей».
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