Порошенко: Якщо ця війна стосується прав, а не геополітичних амбіцій, рішення буде знайдено

Президент України Петро Порошенко готовий обговорювати з сепаратистами все, крім територіальної цілісності, свободи та незалежності України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив на спільному засіданні палат Конгресу США.

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«Я готовий запропонувати сепаратистам більше прав, ніж будь-яка частина України мала. Я готовий обговорювати (з сепаратистами) все, окрім територіальної цілісності, свободи та незалежності України, її суверенітету», - сказав він.

Порошенко висловив упевненість, «що якщо ця війна стосується прав, а не геополітичних амбіцій, рішення буде знайдено»