Під Білим домом Порошенка зустрічав мітинг з прапорами Українами

21:53, 18 вересня 2014
Політика
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До прибуття Президента України Петра Порошенка на зустріч з президентом США Бараком Обамою під Білим домом зібрався мітинг.

Порошенка зустрічали під Білим домом / instagram.com/p/tGHKo9v6_E/

Люди принесли до огорожі резиденції американських президентів українські прапори.

Зустріч мала початися о 21:00 за Києвом.

Наразі триває підготовка до прес-конференції Порошенка, повідомляє у Твіттер журналістка Голосу Америки Юлія Савченко.

Нагадаємо, раніше Президент Украни виступив у Конгресі США.

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