Під Білим домом Порошенка зустрічав мітинг з прапорами Українами

Люди принесли до огорожі резиденції американських президентів українські прапори.

Зустріч мала початися о 21:00 за Києвом.

Прибув до Білого Дому. За кілька хвилин почну зустріч з Президентом США @BarackObamapic.twitter.com/8I4AFDGVMM