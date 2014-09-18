Під Білим домом Порошенка зустрічав мітинг з прапорами Українами
21:53, 18 вересня 2014Політика
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До прибуття Президента України Петра Порошенка на зустріч з президентом США Бараком Обамою під Білим домом зібрався мітинг.
Порошенка зустрічали під Білим домом / instagram.com/p/tGHKo9v6_E/
Люди принесли до огорожі резиденції американських президентів українські прапори.
Зустріч мала початися о 21:00 за Києвом.
Прибув до Білого Дому. За кілька хвилин почну зустріч з Президентом США @BarackObamapic.twitter.com/8I4AFDGVMM
— Петро Порошенко (@poroshenko) Вересень 18, 2014
Наразі триває підготовка до прес-конференції Порошенка, повідомляє у Твіттер журналістка Голосу Америки Юлія Савченко.
Нагадаємо, раніше Президент Украни виступив у Конгресі США.
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