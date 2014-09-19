На Донбасі зафіксовано 480 випадків порушення режиму припинення вогню

На сході України зафіксовано 480 випадків порушення режиму припинення вогню.

Про це на сьогоднішньому засіданні Ради безпеки ООН повідомив представник України, повідомляє Громадське. Читайте такожУ Донецьку знову неспокійно, йдуть активні перестрілки «Ми щодня реєструємо факти порушення режиму припинення вогню. Він був порушений 480 разів. 100 українських військових загинуло, 138 отримали поранення», — зазначив представник України у Радбезі ООН. Нагадаємо, режим тимчасового припинення вогню був встновлений 5 вересня у Мінську.

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