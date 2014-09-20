Україна домовилася залучити США до перемовин з Росією – Чалий

Про це заявив заступник глави адміністрації президента Валерій Чалий в ефірі програми "Шустер Live", пише Українська правда.

"У нас досягнута домовленість із США, з президентом Обамою, про те, що вони будуть залучені до формату переговорів із президентом Путіним. І це один з результатів", - сказав він.

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Чалий вважає, що з Росією має домовлятися президент такої ж потужної ядерної держави, і тоді "буде результат".

"Це наша мета зараз. Вивести формат "Німеччина-Франція-Україна-РФ". І далі, я сподіваюся, ми вийдемо на формат, який поставить вже остаточні крапки над "і". Тому, що там, де беруть участь США, там немає вже просування війни. Там має вже бути мир", - додав він.