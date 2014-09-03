Нємцов: дії Росії дозволяють Україні створити ядерну зброю

Про це на своїй сторінці в Facebook написав російський опозиціонер Борис Нємцов.

"Анексія Криму та інтервенція на схід України грубим чином порушує зобов'язання Росії. По суті, дії Путіна ламають світовий порядок нерозповсюдження ядерної зброї і розв'язують руки Києву у створенні українських ядерних сил", – написав він.

Політик зазначив, що на території України працюють атомні станції, а рівень кваліфікації інженерів і вчених достатній, щоб створити ядерну зброю.

"Поки що українців зупиняють Штати та ЄС. Але все може змінитися. А тепер питання. Скажіть, Росії треба було окупувати сусідню державу, щоб мати поруч ворога, який в будь-який момент може стати ядерною державою?" – написав Нємцов.

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Нємцов нагадав, що Будапештський меморандум був підписаний в 1994 році Росією, Україною, США і Британією і фіксував без'ядерний статус України в обмін на гарантії територіальної цілісності і суверенітету країни.

В законі України про приєднання до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї було зафіксовано шість застережень, в четвертому з яких сказано, що загроза територіальній цілісності, політичній незалежності, а також економічний тиск ззовні буде розглядатися як виняткові обставини, які загрожують найвищим інтересам України, пише Українська правда.