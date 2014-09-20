Парубій розповів, хто "підказав" йому йти на вибори з Яценюком
01:05, 20 вересня 2014Політика
0 0
Екс-голова РНБО Андрій Парубій рішення йти на вибори у списку "Народного фронту" Арсенія Яценюка приймав не особисто.
Це було командне рішення Самооборони Майдану, каже Парубій
Про це він розповів в інтерв'ю ТСН.ua
"Насправді я йду у команді, де є Арсеній Яценюк, але є і багато комбатів, сотників Самооборони, багато тих побратимів, з якими пройшли Майдан. Це було командне рішення Самооборони Майдану, з ким і як ми йдемо. У даному випадку, це не було моїм особистим рішенням", - повідомив Парубій.
Читайте такожДля введення воєнного стану бракує політичного рішення — Парубій
Він також наголосив, що опинився у цій команді тому, що разом із Яценюком, а також зі спікером Ради Олександром Турчиновим, вони "пройшли Майдан".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter