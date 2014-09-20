Парубій розповів, хто "підказав" йому йти на вибори з Яценюком

Про це він розповів в інтерв'ю ТСН.ua

"Насправді я йду у команді, де є Арсеній Яценюк, але є і багато комбатів, сотників Самооборони, багато тих побратимів, з якими пройшли Майдан. Це було командне рішення Самооборони Майдану, з ким і як ми йдемо. У даному випадку, це не було моїм особистим рішенням", - повідомив Парубій.

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Він також наголосив, що опинився у цій команді тому, що разом із Яценюком, а також зі спікером Ради Олександром Турчиновим, вони "пройшли Майдан".