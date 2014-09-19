Бойовики відбили частину території і озброїлись "Тюльпанами" (Мапа АТО)

У відповідності до мапи, Україна втратила контроль над територією у районі населених пунктів Червона Поляна – Лутугнине – Сабівка – Слов'яносербськ – Щастя – Первомайськ, передає ТСН.

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Приблизні розміри втраченої території дорівнюють біля 50 кілометрів у глибину на фронті до 40 кілометрів. Слід зазначити, що у сьогоднішньому традиційному звіті РНБО ніяк не прокоментували цю подію.

Судячи з мапи та інформації від бійців батальйону "Айдар", які повідомили про обстріли бойовиками міста Щастя, межа підконтрольної території зараз знаходиться на річці Казений Торець.

На іншому фланзі АТО біля Донецька продовжуються обстріли аеропорту. При цьому противник активно використовує не тільки артилерію, а вже почав застосовувати танки. Як повідомляють у штабі АТО, силовики успішно відбили всі атаки на аеропорт.

І хоча на брифінгу РНБО не повідомили про ситуацію із силами АТО у районі населених пунктів Ясинувата – Дебальцеве, на мапі від РНБО позначено шість бойових зіткнень у цьому районі. А за даними керівника "ІС" Дмитра Тимчука солдатів РФ відправляють до Донецька та Дебальцевого із району Тельманового та Старабешового.

А біля Маріуполя силовики та бойовики ведуть посилену розвідку, готуючись до активних бойових дій. На думку аналітиків найбільш вірогідно, що удар по місту буде наноситись з північного сходу - зі сторони населеного пункту Телаківка. На це вказує концентрація сили бойовиків за участю регулярних сил армії РФ. Окрім того, Росія продовжує розвідувальні польоти у небі над Маріуполем, але окрім звичних БПЛА вже почала використовувати традиційні бойові літаки.

"Засоби протиповітряної оборони України виявили два військових літаки ЗС РФ, які на значній висоті порушили повітряний простір України на напрямку Сєдово-Мелекіне Донецької області, здійснили маневр вздовж української берегової лінії та повернулися до Росії", - зазначив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

Таким чином, авіація РФ здійснила політ бойової пари літаків на відстань до 66 кілометрів вглиб території України.

Слід зазначити, Дмитро Тимчук заявив, що на Донбас прибули дві нові ротні тактичні групи з Росії та підрозділи спецназу. Також експерти зафіксували на Донбасі появу чотирьох батарей 240-мм мінометів 2С4 "Тюльпан". За штатною організаційною структурою у одній батареї знаходиться 4 "Тюльпани", тобто загальна кількість помічених важких самохідних мінометів становить 16 одиниць.

Ця зброя призначена для знищення потужних фортифікаційних укріплень. За словами очевидців, від вибуху 240-міліметрового снаряду з "Тюльпана" залишається воронка з діаметром у 10 метрів. Цей самохідний міномет також може вести вогонь касетними та високоточними боєприпасами.

А на адміністративному кордоні з Кримом розвідка нарахувала близько 50 танків та біля сотні бронемашин та систем залпового вогню із розпізнавальними знаками армії РФ. А загальна кількість військових, які розділені на невеликі тактичні групи і розтягнуто по лінії від Каркінітської затоки до Арабатської стрілки оцінюється у чотири тисячі.

У свою чергу міністр оборони України заявив, що частина російських військовослужбовців покинула територію України. "На території Донбасу все ще знаходяться близько 3,5 тисячі кадрових російських військових", - заявив Валерій Гелетей.

Нагадаємо, що спікер Інформаційно-аналітичного центру РНБО України Андрій Лисенко повідомив, що на Сході України за останню добу загинули двоє українських правоохоронців, ще троє військових отримали поранення.