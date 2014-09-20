Із зони АТО за добу виїхали більше 4 тисяч людей
14:18, 20 вересня 2014Політика
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Протягом останньої доби із зони проведення АТО до інших регіонів України виїхали 4620 мирних громадян.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив заступник керівника Інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий.
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За його словами, всього з району проведення АТО до інших регіонів переселено 238 тис. 235 осіб, у тому числі 79 тис. 242 дитини, 35 тис. 388 інвалідів та осіб похилого віку.
"Загальна кількістьвнутрішньо переміщених осіб з урахуванням переміщення з Криму в межах Донецької та Луганської областей становить 282 тис. 309 осіб", - сказав Польовий.
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