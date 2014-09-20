Новим головою військового комітету НАТО обрано чеського генерала

Про це повідомило РИА Новости з посиланням на офіційного представника Міноборони Чехії Яна Пейшека.

Вибори нового голови відбулися в суботу в кінці засідання Військового комітету НАТО у Вільнюсі.

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«Генерал Павел обраний у суботу на посаду голови військового комітету НАТО. Він мав підтримку кількох ключових членів військового комітету альянсу. Додатковим аргументом на підтримку генерала був той факт, що представники країн Центральної та Східної Європи, які поповнили склад НАТО в останні півтора десятиліття, ніколи раніше не обиралися на ключові пости в альянсі», - зазначив представник Міноборони Чехії.

Військовий комітет є вищим військовим органом НАТО, до його складу входять начальники генштабів країн-членів альянсу і цивільного представника Ісландії, що не має своїх збройних сил, але входить до складу НАТО.

В даний час головою військового комітету є данець Батіг Бартелс. Свої повноваження він передасть чеському колезі на початку наступного року.

Генералу армії Петру Павелу 42 роки. Широку популярність у європейських військових колах Павел отримав під час війни в Югославії, коли, зокрема, своїми рішучими діями врятував з-під обстрілу близько 40 французьких військовослужбовців міжнародного контингенту.

Пізніше генерал Павел працював на різних посадах у структурах НАТО і Євросоюзу, в червні 2012 року був призначений начальником генштабу чеської армії. У липні цього року чеський уряд підтримав висунення свого генерала на посаду в НАТО після консультацій у Брюсселі.

Діяльність голови військового комітету НАТО і його радників, а їх зазвичай налічується близько 15 осіб, повністю оплачує країна, представником якої є голова.