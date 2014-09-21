Порошенко пояснив, що замінити міністра оборони Гелетея ніким

21:56, 21 вересня 2014
Політика
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На сьогоднішній день в Україні немає "беззаперечного лідера", який міг би замінити Валерія Гелетея на посаді міністра оборони.

REUTERS

Про це президент Петро Порошенко заявив в інтерв’ю українським телеканалам.

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Петро Порошенко нагадав, що за останній час змінилися 3 міністра оборони.

"Чи є беззаперечний лідер, на якого можна поміняти Гелетея? Пропонуйте? Критикувати легко", - зазначив глава держави.

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