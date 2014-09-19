Учасники АТО матимуть пріоритет серед бажаючих служити у LITPOLUKRBRIG - Гелетей



Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр оборони України Валерій Гелетей журналістам.

”Пріоритет будуть мати ті, які були в зоні АТО”, - сказав він.

За словами міністра, військовослужбовці, котрі виявлять бажання служити в цій бригаді, повинні мати відповідний досвід та пройти конкурс.

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Гелетей зазначив, що група з майже 500 військових, котрі увійдуть в склад ЛитПолУкрБригу, стануть ”ядром”, на базі якого буде формуватися нове сучасне українське військо.

Він нагадав, що українська влада хоче формувати свою армію за взірцем НАТО, котре, за його словами, сьогодні має найвищі стандарти.

”Стандарти НАТО найвищі - це наш орієнтир та наше майбутнє”, - сказав міністр.