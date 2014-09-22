Аксьонов каже, що Меджлісу кримських татар не існує: "Який меджліс?"
Самопроголошений прем'єр Криму Сергій Аксьонов заявив, що не визнає Меджліс кримськотатарського народу.
Про це він заявив російському" Комерсанту.
"З точки зору юридичного поля для мене такої організації не існує. Який меджліс? Організація не була зареєстрована належним чином. Її немає", - заявив Аксьонов.
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За його словами, самопроголошена кримська влада зараз намагається знайти спосіб притягти Меджліс до відповідальності, і поки у силовиків немає необхідної законодавчої бази.
"По всіх проектах, які стосувалися капітального будівництва, є питання. Кошториси збільшені практично вдвічі. Просто у нас на сьогоднішній день законодавство ще не відрегульовано. І ми знову вирішуємо, як це правильно зробити. Оскільки не можна розслідувати справи, по яких не було завдано шкоди РФ, є певні юридичні перепони. Знову ж таки, ми вирішуємо питання, щоб прийняти законопроект, за яким шкоду, завдану Україні, можна буде визнати збитком Криму. Тоді у нас виникне можливість у тому числі і далі запитувати достовірну інформацію. Поки у силовиків немає необхідної законодавчої бази", - заявив Аксьонов.