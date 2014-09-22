Аксьонов каже, що Меджлісу кримських татар не існує: "Який меджліс?"

Про це він заявив російському" Комерсанту.

"З точки зору юридичного поля для мене такої організації не існує. Який меджліс? Організація не була зареєстрована належним чином. Її немає", - заявив Аксьонов.

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За його словами, самопроголошена кримська влада зараз намагається знайти спосіб притягти Меджліс до відповідальності, і поки у силовиків немає необхідної законодавчої бази.

"По всіх проектах, які стосувалися капітального будівництва, є питання. Кошториси збільшені практично вдвічі. Просто у нас на сьогоднішній день законодавство ще не відрегульовано. І ми знову вирішуємо, як це правильно зробити. Оскільки не можна розслідувати справи, по яких не було завдано шкоди РФ, є певні юридичні перепони. Знову ж таки, ми вирішуємо питання, щоб прийняти законопроект, за яким шкоду, завдану Україні, можна буде визнати збитком Криму. Тоді у нас виникне можливість у тому числі і далі запитувати достовірну інформацію. Поки у силовиків немає необхідної законодавчої бази", - заявив Аксьонов.