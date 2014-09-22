Бойовики "ДНР" і "ЛНР" посилено готуються до подальших бойових дій

Про це у Facebook написав лідер гурту "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.

За його словами, створюються централізовані склади озброєнь, боєприпасів, амуніції, палива. Створюється ремонтна база для техніки та озброєнь. З Росії прибувають фахівці з найрізноманітніших напрямів - від ремонту засобів зв'язку до ведення радіоелектронної боротьби.

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"А Київ як за рятівну соломинку хапається за «мирний діалог». І в Москві в цей час Путін проводить засідання Радбезу РФ, на якому розглядає питання, як Україна дотримується мирні домовленості, однак тема «поведінки» власних військ і бойовиків його чомусь не цікавить", - написав Тимчук.

Нагадаємо, за останню добу бойовики понад 40 разів обстріляли позиції українських військ.