У "ДНР" анонсували черговий обмін полоненими

Про це повідомляється в Twitter "республіки".

"Наступний обмін полоненими між українськими силовиками і армією Новоросії, швидше за все, відбудеться в середу (24 вересня - Ред.)", - сказано в повідомленні.

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При цьому наголошується, що обмін відбудеться у форматі "60 на 60".