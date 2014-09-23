У "ДНР" анонсували черговий обмін полоненими
00:42, 23 вересня 2014Політика
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У "Донецькій народній республіці" анонсували черговий обмін полоненими.
REUTERS
Про це повідомляється в Twitter "республіки".
"Наступний обмін полоненими між українськими силовиками і армією Новоросії, швидше за все, відбудеться в середу (24 вересня - Ред.)", - сказано в повідомленні.
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При цьому наголошується, що обмін відбудеться у форматі "60 на 60".
"Следующий обмен пленными между украинскими силовиками и армией Новороссии, скорее всего, произойдет в среду "60 на 60".
— ДНР Новороссия (@press_dnr) Вересень 22, 2014
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