Бойовики оголосили полювання на паспорти українських військових - Тимчук
09:30, 23 вересня 2014Політика
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Ватажками "ЛНР" віддано розпорядження розпочати "полювання" на документи українських військових.
REUTERS
Як повідомляє Дмитро Тимчук у себе в Facebook, у полонених та загиблих українських військовослужбовців вилучаються військові квитки, посвідчення.
Він повідомляє, що відзначається активне переміщення вантажів.
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"Протягом останніх діб в Донецьк прибула колона з 6 вантажних автомобілів, про вміст вантажу місцевим бойовиків не повідомляється. Одночасно через пункт пропуску "Ізварине" також під посиленою охороною на територію Росії було виведено 3 колони вантажних автомобілів у складі колони також зафіксовані БТР", - додав Тимчук.
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