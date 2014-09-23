Ввечері в Донецьку обстрілювали приватний сектор, загинув мирний житель

Про це повідомляє прес-служба міськради.

Вчора близько 17 години артобстрілам піддалися два райони міста - Київський і Куйбишевський. В результаті осколками снарядів пошкоджені магістральні газопроводи в безпосередній близькості від Донецького аеропорту - по вул. Стратонавтів 3,5,27,88, 184 та вул. Злітна 16.

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Також зруйновані газопроводи будинків 15,17 по вул. Преси, вул. Щедріна 12, Уткіна, 25 в Куйбишевському районі. Повторний обстріл приватного сектора в Київському районі, близько 20 години 50 хвилин, став причиною займання будинку 6 по провулку Шоріна.

Під час бойових дій загинув один мирний житель. Осколкові поранення несумісні з життям молодий чоловік отримав перебуваючи на перетині вулиць Артемівська та Свободи.

Станом на 9.30 у Донецьку тихо. Повідомлення про події в районах не надходять.

Комунальні підприємства, які забезпечують життєдіяльність міста, працюють у штатному режимі. Громадський транспорт рухається по автомагістралях згідно з графіками.