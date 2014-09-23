Центр звільнення полонених опублікував список із 504 зниклих безвісти на сході

Про це повідомляється на сторінці центру в Facebook.

«Центр звільнення полонених ГО "Офіцерський корпус" публікує списки зниклих на 22.09.14 за даними, зібраним Центром. У списку можуть бути неточності», - йдеться в повідомленні.

У списку зазначено 504 людини.

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«Списки актуальні саме на 22.09.14. Через день-два ситуація стосовно конкретних людей може змінюватися», - зазначає Центр звільнення полонених.

Телефонні лінії Центру звільнення полонених:

+38-097-07-07-014, +38-063-888-40-40, +38-095-628-000-8

e-mail: centrosvobplen@ukr.net