Центр звільнення полонених опублікував список із 504 зниклих безвісти на сході
12:38, 23 вересня 2014Політика
0 0
Центр звільнення полонених опублікував список із 504 зниклих безвісті людей на сході України.
REUTERS
Про це повідомляється на сторінці центру в Facebook.
«Центр звільнення полонених ГО "Офіцерський корпус" публікує списки зниклих на 22.09.14 за даними, зібраним Центром. У списку можуть бути неточності», - йдеться в повідомленні.
У списку зазначено 504 людини.
Читайте такожУ полоні залишаються близько 700 українських військових – СБУ
«Списки актуальні саме на 22.09.14. Через день-два ситуація стосовно конкретних людей може змінюватися», - зазначає Центр звільнення полонених.
Телефонні лінії Центру звільнення полонених:
+38-097-07-07-014, +38-063-888-40-40, +38-095-628-000-8
e-mail: centrosvobplen@ukr.net
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter