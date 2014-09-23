Опитування УНІАН: 53% людей не вірять в ефективність законів щодо Донбасу і вважать їх приниженням

Опитування користувачів групи УНІАН вконтакте показало, що найбільше людей вважає, що закони не є ефективними. На думку 53% опитаних, бойовики самі вже заявили, що їм закони України не потрібні, а для України ці закони – приниження.

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Натомість вірять, що ці закони допоможуть встановити мир усього 8,7% користувачів.

Рівно чверть респондентів вважають, що метою законів є взагалі не мир, а лише тимчасове перемиря - для того, щоб виграти час обом сторонам. А після того війна розпочнеться з новою силою.

Також 13% респондентів вважають, що закони є ефективними лише частково - навіть, якщо миру буде досягнуто, то лише тимчасово – швидше за все, і Україна, і бойовики не зможуть виконувати ці закони.

В опитуванні взяли учать 739 чоловік.