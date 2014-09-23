Громадян України не затримували на Маршах миру в Росії - МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Євген Перебийніс.

"Наразі таких повідомлень немає", - сказав він.

За словами речника МЗС, Посольство України в Росії тримає це питання на контролі і підтримує контакти з правоохоронними органами, щоб з’ясувати, чи є серед затриманих громадяни України.

Читайте такожУ Петербурзі затримано кількох учасників Маршу миру

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня у багатьох російських містах пройшли Марші миру на підтримку України.

Згодом деякі ЗМІ написали, що у Москві на марші миру, був затриманий, зокрема, донецький бізнесмен Тимофій Нагорний. Зазначалося, що 22 вересня був суд і Нагорного, під приводом сфабрикованого звинувачення, залишили під арештом на строк 5 діб.