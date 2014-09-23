Непридатних до армії під час війни будуть відправляти на суспільно корисні роботи

Про це повідомила глава відомства Людмила Денисова, передає прес-служба Камбіну.

Згідно з інформацією, у чинному з 2011 року документі визначено термін "трудова повинність", тобто громадян залучатимуть до примусового виконання робіт оборонного характеру, а також до ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру в період мобілізації і воєнного часу без обов'язкової згоди.

З-поміж іншого, до переліку суспільно корисних робіт, що виконуються в умовах воєнного часу, додано види, які спрямовані на забезпечення обороноздатності держави, а також інші роботи, пов’язані з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, що виникли в період дії воєнного стану (розбір завалів, доріг тощо, а також виконання робіт, пов’язаних із забезпеченням потреб Збройних сил та інших військових формувань).

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Крім того, уточнено категорії осіб, які можуть залучатися для виконання таких робіт, серед яких опинилися також громадяни, які забезпечують себе роботою самостійно.

Зокрема, у відомстві нагадали, що до суспільно корисних робіт залучаються працездатні особи, в тому числі особи, які не підлягають призову на військову службу, котрі за віком та станом здоров'я не мають обмежень до роботи в умовах воєнного стану (крім працездатних осіб, притягнутих до роботи в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності населення і заброньованих за підприємствами на період мобілізації і воєнного часу з метою виконання робіт оборонного характеру).

З кожною із зазначених категорій осіб укладається строкова трудова угода.