Порошенко спростив призов та дозволив служити за контрактом без повної середньої освіти

Президент України Петро Порошенко підписав Закон «Про внесення змін до законів України «Про військовий обов’язок та військову службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції».

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, закон урегульовує законодавство задля сприяння переходу Збройних сил України до комплектування особового складу на контрактній основі, а також спрощення процедури і скорочення часу, необхідного для здійснення призову громадян на військову службу у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці України, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану.

Читайте такожТривають заходи третьої хвилі часткової мобілізації

В Законі зазначається, що особи, які мають тільки базову загальну середню освіту, також можуть укласти контракт про проходження військової служби.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 12 серпня.

Документом, серед іншого, передбачено таке поняття як короткостроковий контракт до оголошення рішення про демобілізацію, в цілому робить гнучкою систему укладення контрактів на проходження військової служби для солдатів та старшин від 3 до 5 років, а для офіцерів - від 2 до 5 років; приводить до відповідності закон про військовий обов'язок і військову службу із Сімейним кодексом (стосовно призовників-сиріт).