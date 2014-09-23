Атака на аеропорт Донецька могла бути відволікаючим маневром, вважає Тимчук

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

"Раніше серед аналітиків групи «ІС» виникло припущення, що вся ця кривава гра навколо аеропорту в Донецьку – прикриття для скупчення російсько-терористичних військ північніше ( в районі Ясинувата-Пантелеймонівка) задля наступного удару на Авдіівку. Очевидно, ця версія має право на життя", - написав він.

За словами Тимчука, незважаючи на перемир'я Донецьк, Дебальцеве, Авдіївка залишаються гарячими точками.

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"Обстріли бойовиками житлових кварталів міст Донбасу, як відомо, виконують ще одну важливу для них функцію - виховання у місцевих жителів ненависті до українських військ, які, начебто, і ведуть ці обстріли", - зазначив експерт

"Ми з вами про цю ницю тактику терористів знаємо давно, але, як свідчать опитування групи «ІС», місцеві жителі, позбавлені вільного доступу до інформації, дійсно у більшості своїй свято вірять, що обстріли – справа рук «бЕндерівців»", - додав він.