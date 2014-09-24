Порошенко ввів у дію таємне рішення РНБО щодо захисту України
Президент увів у дію рішення РНБО від 28 серпня про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності.
Президент України Петро Порошенко увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 серпня 2014 року ”Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності”.
Текст документа, більшість пунктів якого є таємними, оприлюднено на сайті глави держави.
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Раніше УНІАН повідомляв, що 28 серпня РНБО ухвалила комплекс заходів з захисту національної безпеки та територіальної цілісності України і збільшення бойових можливостей збройних сил України (ЗСУ) та правоохоронних органів.
"Сьогодні РНБО прийняла комплекс заходів щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності України, стратегічні пріоритети в зовнішній політиці, збільшення бойових можливостей ЗСУ, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням потенціалу оборонної промисловості, зміцнення системи забезпечення інформаційної кібербезпеки України", - повідомив журналістам заступник секретаря РНБО Михайло Коваль.