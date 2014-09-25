Російські ЗМІ в братські могили на Донбасі поклали "вагітних дівчат" - Тимчук

Про це в Facebook заявив лідер групи "Інформаційне опір" Дмитро Тимчук.

"Не встигли ми повідомити про ввідну російського Генштабу бойовикам на Донбасі про фальсифікацію «доказів злочинів» українських військовослужбовців, як російські ЗМІ заполонили ці самі «докази». Тут вам і вагітні дівчата в братських могилах, і масові розстріли мирних жителів, не вистачає тільки візитки пропаганди РФ у вигляді розіп'ятих дітей, а краще збірного образу - розіп'ятих вагітних дітей, щоб вже напевно", - зазначив Тимчук.

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"Винні" в цих жахливих злочинах, за твердженням терористів і російських ЗМІ, - "Правий сектор" та Національна гвардія.

Тимчук зазначив, що механізм виробництва брехні працює як годинник: бойовики і російські журналісти хвацько відпрацьовують замовлення Кремля.

"Місцеві терористи цими провокаціями вбивають одразу двох зайців: дискредитують українських військовців, а разом з тим звалюють на них свої власні огидні злочини", - додав Тимчук.