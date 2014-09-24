На Донеччині знайшли три масові поховання - ОБСЄ

Бойовики "ДНР" повідомили місії спостереження ОБСЄ про те, що знайшли три безіменні могили, які нібито містять по кілька тіл.

Про це йдеться у щоденному звіті місії ОБСЄ за 23 вересня, передає Українська правда.

Згідно з інформацією, два поховання знаходяться у вугільній шахті Комунар біля села Нижня Кринка (35 км на північний схід від Донецька), і ще одне - в середині села.

Члени місії ОБСЄ побачили у шахті дві ділянки, розташовані на відстані 50 метрів одна від одної, на кожній з них було по 2 людських тіла. Усі чотири тіла були в процесі розкладання.

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Представники ОБСЄ також помітили вісім дев'ятиміліметрових патронів від пістолета Макарова, які знаходилися на відстані приблизно 5 метрів від людських решток.

Неподалік дороги на краю села, члени місії також бачили насип землі, що нагадує могилу, на якому була встановлена меморіальна дошка, на якій російською мовою були вказані імена (а в одному випадку ініціали) 5 осіб.

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На дошці зазначено, що ці люди померли 27 серпня 2014 року. На верхній частині дошки був інший напис – "Помер за брехню Путіна".

Ані у вугільній шахті, ані в селі представники місії не помітили жодних судово-медичних експертів.