Порошенко доручив Кабміну невідкладно відмовитися від позаблоковості України

Указом від 24 вересня він увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 серпня цього року "Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності".

Частина цього указу, як і рішення РНБО, – таємна.

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Однак Рада нацбезпеки й оборони тоді вирішила вважати основним стратегічним напрямом діяльності – "забезпечення готовності сектору безпеки і оборони, економіки та суспільства до відбиття збройної агресії проти України", передає Українська правда.

Ним, зокрема, президенту пропонується звернутися у листопаді 2014 року з позачерговим посланням до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України у сфері нацбезпеки із визначенням нової Стратегії національної безпеки України.

Кабінет міністрів, за рішенням РНБО, має розробити та подати президенту законопроект про внесення змін до деяких законів щодо відмови України від здійснення політики позаблоковості – для внесення на розгляд Верховної Ради як невідкладного.

Також Кабмін має розробити та подати Порошенку проект "генеральних директив на переговори з Російською Федерацією".

Уряд також повинен поінформувати про стан переведення національної економіки на функціонування "в умовах особливого періоду".

Також Кабмін повинен "внести пропозиції щодо застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) стосовно Російської Федерації".

Рішення РНБО передбачає доручення низці міністерств та Службі безпеки України.

Ним також визначено як пріоритет держави розвиток відносин стратегічного партнерства України з США, ЄС та НАТО. Зокрема, з Євросоюзом – на основі угоди про асоціацію, а зі Штатами – на основі хартії про стратегічне партнерство від 19 грудня 2008 року.

Розвиток відносин із НАТО має ґрунтуватися на основі Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північно-Атлантичного договору, підписаної 9 липня 1997 року, та Декларації про доповнення цієї Хартії, підписаної 21 серпня 2009 року.