Відмовою від позаблокового статусу Україна демонструє суверенітет – політолог

Як передає кореспондент УНІАН, про це політолог сказав на прес-конференції.

«Прямих наслідків для обороноздатності країни це не матиме, але як політичний меседж, я вважаю, він правильний, оскільки вся агресія на сьогодні спрямована на те, щоб повернути, вассалізувати Україну»,- сказав Друзенко.

На думку експерта, єдиним сенсом рішення уряду про відмову від позаблокового статусу є демонстрація суверенітету України.

«Путін дуже чітко дає зрозуміти, що ви маєте стати Австрією чи Фінляндією часів холодної війни, тобто ні вашим, ні нашим, а там подивимося. Україна цією декларацією заявила рівно одне - що ми самі будемо вирішувати, куди нам приєднуватися»,- сказав він.

Читайте такожУкраїна розраховує отримати спецстатус в НАТО і статус союзника США Політолог також вважає, що на сьогодні Україна не має перспективи членства в НАТО.

«На сьогодні НАТО Україні не світить, тим паче, що воно не потрібне, оскільки НАТО стало майже такою ж неефективною, бюрократичною структурою, як ЄС»,- сказав він.

За словами Друзенка, в НАТО є на сьогодні «щонайменше чотири відвертих проросійських агенти», які блокуватимуть рішення щодо України. «Якщо ми говоримо про якісь перспективи, що НАТО нам реально допоможе, не говорячи вже про військову потугу, а про зброю, ні, оскільки ці рішення будуть заблоковані проросійськими членами НАТО», - додав він.

Читайте такожВідмова від позаблокового статусу не може стати гарантією безпеки для України – експертДрузенко вважає, що «якщо тверезо подивитися на історію, то набагато вигідніше за НАТО пряма орієнтація на союз зі США, що роблять такі країни як Ізраїль, Південна Корея, Тайвань. «Це швидше, оскільки ти залежиш від одної адміністрації, а не від 28, частина з яких відверті політичні карлики і частина з яких сьогодні відверто на прямому чи непрямому утриманні Кремля», - додав Друзенко.