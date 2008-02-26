Регіони і НУ-НС кивають один на одного
Хто заважає розблокуванню парламенту?
Заступник голови Партії регіонів Олександр Єфремов твердить, що його політична сила наполягає на своїй позиції щодо НАТО, але готова йти на компроміси. Про це він заявив в ефірі «Свободи слова» на ІСTV.
Коментуючи засідання робочої групи з пошуку виходу з парламентської кризи, Єфремов сказав :«Ми узяли до розгляду можливість голосування по різних ухвалах, але наполягаємо все-таки на тому варіанті, який є. І ці два питання винесено за дужки. А далі ми пройшлися по політичній угоді, яка була написана і по тих пунктах, які не викликають розбіжностей. На завтра ми домовилися, що кожна політична сила принесе свої пропозиції по законодавчій базі, яка приймається, і, я думаю, ми закінчимо формування цього блоку. І далі залишиться тільки ухвалення одного політичного рішення.»
Водночас, Єфремов заявляє, що компроміс розбивається об позицію "Нашої України-Народної Самооборони", яка не хоче референдуму щодо вступу в НАТО вже зараз:
«Всі наші пропозиції з приводу того, що давайте ми підійдемо звідси, давайте підійдемо звідти, виникає одне – ми у жодному випадку не зійдемо з точки зору і ніде не хочемо чути навіть референдум по НАТО. Ось це є каменем спотикання. Навіть одну букву з приводу множини чи однини не могли погодити для того, щоб це було приводом для розблокування Верховної Ради», - сказав Єфремов.
Представниця "НУ-НС" Ксенія Ляпіна, відкинула звинувачення Єфремова. Депутат вважає позицію своєї фракції послідовною.
"Є межа компромісу, до якої ми можемо дійти. І ми погоджуємось на референдум, якщо він буде проводитись перед вступом, але ми ніколи не погодимося здати стратегічні позиції України і відмовитись від підписів нашого спікера, нашого президента і нашого прем’єра. І це – неможливий компроміс. Ви вчергове хочете завести в тупік. Ми ж запропонували – давайте винесемо три постанови, подивимося, яка набере більшість. Ви ж хочете від нас відмовитись, від наших позицій. Це неможливо», - зазначила Ляпіна.