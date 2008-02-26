Регіони і НУ-НС кивають один на одного

Заступник голови Партії регіонів Олександр Єфремов твердить, що його політична сила наполягає на своїй позиції щодо НАТО, але готова йти на компроміси. Про це він заявив в ефірі «Свободи слова» на ІСTV.

Коментуючи засідання робочої групи з пошуку виходу з парламентської кризи, Єфремов сказав :«Ми узяли до розгляду можливість голосування по різних ухвалах, але наполягаємо все-таки на тому варіанті, який є. І ці два питання винесено за дужки. А далі ми пройшлися по політичній угоді, яка була написана і по тих пунктах, які не викликають розбіжностей. На завтра ми домовилися, що кожна політична сила принесе свої пропозиції по законодавчій базі, яка приймається, і, я думаю, ми закінчимо формування цього блоку. І далі залишиться тільки ухвалення одного політичного рішення.»

Водночас, Єфремов заявляє, що компроміс розбивається об позицію "Нашої України-Народної Самооборони", яка не хоче референдуму щодо вступу в НАТО вже зараз:

«Всі наші пропозиції з приводу того, що давайте ми підійдемо звідси, давайте підійдемо звідти, виникає одне – ми у жодному випадку не зійдемо з точки зору і ніде не хочемо чути навіть референдум по НАТО. Ось це є каменем спотикання. Навіть одну букву з приводу множини чи однини не могли погодити для того, щоб це було приводом для розблокування Верховної Ради», - сказав Єфремов.

Представниця "НУ-НС" Ксенія Ляпіна, відкинула звинувачення Єфремова. Депутат вважає позицію своєї фракції послідовною.

"Є межа компромісу, до якої ми можемо дійти. І ми погоджуємось на референдум, якщо він буде проводитись перед вступом, але ми ніколи не погодимося здати стратегічні позиції України і відмовитись від підписів нашого спікера, нашого президента і нашого прем’єра. І це – неможливий компроміс. Ви вчергове хочете завести в тупік. Ми ж запропонували – давайте винесемо три постанови, подивимося, яка набере більшість. Ви ж хочете від нас відмовитись, від наших позицій. Це неможливо», - зазначила Ляпіна.

ICTV