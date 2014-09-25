Бойовики та представники "козацтва" не можуть поділити Антрацит

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«На окупованих бойовиками територіях ускладнюється криміногенна обстановка та збільшується кількість сутичок між різними формуваннями бойовиків у боротьбі за майно та владу», - зазначив він.

Читайте такожЛюдей, які вийшли на мітинг в окупованому "козаками" Антрациті, погрожують наступного разу розстріляти«Так, у місті Антрацит не припиняються бойові сутички між місцевими «ополченцями» та представниками козачих бандформувань за право контролювати це місто», - заявив Лисенко.

«Ми закликаємо місцеве населення бути обережними, оскільки ситуація на вулицях міста фактично неконтрольована», - додав речник РНБО.