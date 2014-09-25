Бойовики та представники "козацтва" не можуть поділити Антрацит
У Антрациті на Луганщині місцеві бойовики та представники козачих бандформувань не припиняють бойові сутички за контроль над містом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«На окупованих бойовиками територіях ускладнюється криміногенна обстановка та збільшується кількість сутичок між різними формуваннями бойовиків у боротьбі за майно та владу», - зазначив він.
Читайте такожЛюдей, які вийшли на мітинг в окупованому "козаками" Антрациті, погрожують наступного разу розстріляти«Так, у місті Антрацит не припиняються бойові сутички між місцевими «ополченцями» та представниками козачих бандформувань за право контролювати це місто», - заявив Лисенко.
«Ми закликаємо місцеве населення бути обережними, оскільки ситуація на вулицях міста фактично неконтрольована», - додав речник РНБО.