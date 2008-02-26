У НУ-НС пропонують узаконити приватних детективів

Депутат Верховної Ради Володимир Мойсик (фракція Блоку «Наша Україна - Народна Самооборона») пропонує парламенту легалізовувати приватну детективну діяльність. Про це йдеться в законопроекті №2120 «Про приватну детективну діяльність», зареєстрованому в Раді 25 лютого.

Автор вважає, що ухвалення даного законопроекту виведе приватну детективну діяльність з тіні і встановить державний контроль над нею.

Згідно законопроекту, приватною детективною діяльністю можуть займатися психічно здорові громадяни України, що досягнули 21-ліття, і котрі мають базову вищу освіту.

Законопроект обумовлює, що збір відповідної інформації може проводитися виключно з відкритих джерел, дозволяється проводити зовнішнє спостереження.

При цьому забороняється здійснювати прослуховування, контроль кореспонденції, інші спеціальні заходи, проведення яких дозволяється тільки правоохоронним органам за рішенням суду.

Згідно проекту закону, детективи зобов`язані дотримуватися конфіденційності інформації, одержаної в результаті розшукової діяльності.

З метою забезпечення максимальної незалежності детективів від органів Міністерства внутрішніх справ автор проекту пропонує уповноважити Міністерство юстиції видавати ліцензії приватним детективам.

Як повідомлялося, раніше аналогічні законопроекти вносилися на розгляд парламенту неодноразово, але прийняті не були.

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