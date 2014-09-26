Гройсман вважає неможливим подорожчання газу для населення в 4 рази

Про це він сказав в ефірі 5 каналу, пише Українська правда.

"Ні, це неможливо", - відповів Гройсман на запитання журналіста, зазначивши, що економічна ситуація та доходи населення не дозволяють настільки підвищити ціну.

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Раніше повідомлялося, що "Нафтогаз України" не виключає встановлення вже в 2014 році єдиної ціни на природний газ для всіх споживачів України, що призведе до подорожчання палива для потреб населення в 4 рази.