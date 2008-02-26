Яценюк переконує Європу, що в Україні кризи немає

Голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що в Україні немає парламентської кризи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він заявив сьогодні у Брюсселі під час зустрічі з президентом Європарламенту Хансом-Гертом ПЬОТТЕРІНГОМ.

«Це звичайний робочий процес, який спрямовано на захист демократії», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Як повідомляв УНІАН, у ході дводенного візиту до Брюсселя (26-27 лютого) також заплановано зустрічі А.ЯЦЕНЮКА з лідером фракції Європейської народної партії у Європарламенті Жозефом ДОУЛЕМ, керівником Комітету у закордонних справах Європейського парламенту Яцеком САРІУШ-ВОЛЬСЬКИМ, віце-президентом Європейського парламенту Мареком СІВЕЦОМ, іншими високопосадовцями європейських інституцій.

Планується, що А.ЯЦЕНЮК візьме участь у 10-му засіданні спільного Комітету парламентського співробітництва Україна-ЄС, проведе переговори з головою Палати представників парламенту Бельгії Германом ван РОМПЕЄМ, обговорить з Європейським комісаром з питань енергетики Андрісом ПІБАЛГСОМ питання взаємодії України з країнами Європейського Союзу у сфері енергетики.

У ході зустрічей голови Верховної Ради України з Генеральним секретарем Ради ЄС, Верховним представником ЄС з питань загальної зовнішньої політики і політики безпеки Хав‘єром СОЛАНОЮ, Комісаром з питань Європейської політики сусідства та зовнішніх відносин Бенітою ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР планується обговорити низку питань, що стосуються співпраці України з Європейским Союзом.