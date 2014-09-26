Україна не буде відкликати позов до "Газпрому" зі Стокгольмського арбітражу - Яценюк

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк не коментує результати сьогоднішніх тристоронніх газових переговорів у Берліні, проте запевняє, що Україна за жодних обставин не відкликатиме позов до компанії «Газпром» зі Стокгольмського арбітражного суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час брифінгу в аеропорту «Бориспіль».

«Зараз проходять перемовини української делегації у тристоронньому форматі: ЄС, Україна і Росія. Я не хочу зараз давати жодних попередніх коментарів до того моменту, доки не буде на папері викладена спільна позиція. За жодних обставин Україна не буде відкликати позов зі Стокгольмського арбітражного суду. І саме рішення суду для нас буде остаточним аргументом в переговорах з «Газпромом», - зазначив прем'єр.

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Проте, за його словами, до рішення суду необхідно пройти ряд юридичних процедур.

“Тому наша спільна позиція з Європейською комісією полягає в тому, що до моменту остаточного рішення Стокгольмського арбітражного суду нам треба підписати тимчасову угоду про постачання природнього газу. Умови такої угоди були обговорені з нашими європейськими партнерами, і після того як буде остаточно опрацьовано й оприлюднено позицію щодо підписання такої угоди, уряд і «Нафтогаз» обов'язково нададуть коментарі”, - зазначив Яценюк.