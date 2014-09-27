Лавров відхрестився від заходів щодо підриву економіки України

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, повідомляє Російська газета.

При цьому, за словами глави МЗС, Москва не оголошувала заходів щодо "підриву української економіки".

"Ми ведемо розмови з обраним президентом України Петром Порошенком, у нас по лінії урядів повсякденні контакти на рівні міністрів економіки, торгівлі, енергетики, по лінії інших відомств. Тому-то нестачі в каналах спілкування не існує. Ніяких заходів щодо покарання України, ніяких заходів з підриву української економіки ніхто не оголошував і оголошувати не збирається", - сказав він.

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При цьому, як зазначив міністр, Росія буде робити все "для продовження мінського процесу та його результативності".

"Що б не заявляли в Києві, що б не заявляли в Донецьку і Луганську, вони погоджують подальші кроки в рамках мінського процесу, - підкреслив глава МЗС. - Ми активно підтримуємо".