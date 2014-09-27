Яценюк розповів, за яких умов американці захочуть вкладати гроші в Україну

Про це він сказав журналістам в аеропорту "Бориспіль" у п’ятницю, 26 вересня, за підсумками робочого візиту до США, пише Українська правда.

Яценюк повідомив, що під час візиту до Нью-Йорка провів низку зустрічей з представниками ключових світових банків та ділових кіл США.

"Ми очікуємо інвестицій в українську економіку, але є дві ключові передумови для відновлення інвестицій і для участі американських компаній в приватизації", - зазначив він.

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"Перша й основна умова – це мирний процес, який полягає у відведенні російських військових і російських терористів з української території, відновленні Україною контролю і зупинці постачання зброї з боку РФ. Тобто, це перший крок, який може слугувати для подальшого мирного врегулювання ситуації в Україні", - додав глава уряду.

Ще одна передумова, за його словами, - формування "реформістської коаліції" після виборів до парламенту.

"Об'єктивно, що іноземні інвестори очікують проведення виборів. Після проведення виборів наші західні партнери хочуть побачити потужну, сильну, реформістську коаліцію, яка візьме на себе відповідальність за проведення європейських реформ і за імплементацію Угоди між Україною і ЄС", - сказав Яценюк.

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Він також нагадав, що 24 вересня під головуванням президента США Барака Обами відбулося засідання Ради безпеки ООН, на якому було ухвалено резолюцію про боротьбу з тероризмом.

"Україна також була країною, яка внесла проект цього рішення. І на наше переконання, це рішення стосується так само і Сходу України, а саме терористів, які підтримуються Російською Федерацією", - зазначив прем'єр.

"Росія, яка проголосувала за цю резолюцію, зобов’язана зупинити фінансування терористів, як це передбачено резолюцією Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Також Росія зобов’язана зупинити потік терористів, які йдуть саме з російського кордону на територію Східної України", - підкреслив він.