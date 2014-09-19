РФ перекинула на Донбас спецназ і батарею мінометів "Тюльпан" - експерт

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.Читайте такожРосіяни використовують на Донбасі міномети, які мають в боєкомплекті ядерні снаряди - радник Гелетея

"За останні 2 дні на Донбас прибули з території РФ 2-х нові ротні тактичні групи і підрозділи спецназу ГРУ ГШ ЗС РФ. Ідентифікована батарея російських 240-мм мінометів 2С4 «Тюльпан» (4 од.)", - йдеться в повідомленні експерта.Читайте такожСили АТО відбили чергову спробу штурму Донецького аеропорту

Нагадаємо, штаб АТО повідомляв, що бойовики хочуть застосувати проти українських десантників, які утримують аеропорт в Донецьку, хімічну зброю. Обстріл може бути проведений за допомогою мінометів "Тюльпан".