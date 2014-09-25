Яценюк: Резолюція Радбезу ООН зобов'язує Росію припинити підтримку бойовиків

Таку заяву зробив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, який знаходиться в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів.

Читайте такожРадбез ООН прийняв резолюцію про боротьбу з тероризмомАрсеній Яценюк зазначив, що це юридично зобов'язуючий документ, який спрямований на боротьбу з фінансуванням і підтримкою терористичних організацій, в повній мірі стосується Росії.

«Розраховуємо, що Росія виконає всі положення цієї резолюції і російські терористи, нарешті, покинуть територію України», - підкресливглава українського уряду.