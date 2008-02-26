Європа радить Україні задуматися, хто стане кандидатом в Президенти

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК не впевнений у необхідності проведення дострокових парламентських виборів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це А.ЯЦЕНЮК заявив сьогодні журналістам після зустрічі з президентом Європарламенту Хансом-Гертом ПЬОТТЕРІНГОМ.

«Я не впевнений, що країні потрібні дострокові вибори», - сказав він. А.ЯЦЕНЮК зазначив, що, з одного боку, Конституція чітко передбачає у випадку, якщо парламент не працює протягом 30 днів, то він може бути розпущений Президентом. «Усе залежить від політичних сил: хочуть вони працювати у Верховній Раді чи хочуть чергового туру цього порочного кола виборів», - сказав спікер українського парламенту.

У свою чергу, президент Європарламенту зауважив, що українські політики повинні більше думати про інтереси України. «Моя порада – побачити інтереси країни, але думати кожен день над тим, хто стане кандидатом у президенти чи прем’єри через 2-3 роки», - сказав Х.ПЬОТТЕРІНГ.

За його словами, перед Україною - тривалий шлях до стабільності економіки і демократії. «І чим серйозніше працювати, тим більше шансів наблизитись до ЄС», - наголосив президент Європарламенту.

Він висловив переконання у тому, що на перше місце політикам потрібно ставити інтереси України, на друге – інтереси політичних партій, і лише на третє – персональні амбіції.