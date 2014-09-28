Ситуація в зоні АТО: бойовики продовжують відкривати вогонь по українських позиціях

Про це УНІАН повідомлили у прес-центрі Оперативного командування "Північ" Збройних сил України.

"Протягом доби бандитські угрупування 14 разів порушили режим припинення вогню здійснивши 8 обстрілів підрозділів ОК «Північ» Збройних Сил України та 6 Міністерства Внутрішніх справ", – йдеться у повідомленні.

У відповідь на атаку командування групи виконало два вогневих завдання по нападниках.

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