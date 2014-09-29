Геращенко: Є прикмета - де немає Леніна, там нема війни

"Є народна прикмета - там, де немає пам'ятників Леніна, там немає війни! Схоже на те! У Луганську і Донецьку їх стережуть, як зіницю ока. Результат відомий. Там, де цей ідол, продовжує литися кров", - пише Геращенко.

За словами радника Авакова, проросійські коментатори звинувачують його в тому, що він збрехав, коли заявив про те, що мітинг в Харкові пройшов цивілізовано і по - європейськи. Замість цього на площі Свободи відбувається вандалізм зі знесенням пам'ятника Леніну.

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"Відповідаю гонителям і наклепникам на мене: сьогодні мирна акція дійсно проходила по-європейськи і цивілізовано. Просто ця акція запізнилася на 23 роки. Зносити пам'ятники тиранам треба було одразу ж після краху радянської імперії, що й було зроблено по всій Європі і значній частині України", - заявив Геращенко.

За його словами, в Європі, крім Білорусі, європейської частини РФ і Східної України, пам'ятників Леніну не залишилося, окрім рідкісних випадків, коли пам'ятки служать для залучення туристів.

28 вересня учасники проукраїнського мітингу в Харкові скинули пам'ятник Леніну, який стояв на площі Свободи.