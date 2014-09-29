Сили АТО під Дебальцевим знищили елітний підрозділ морської піхоти Росії
04:08, 29 вересня 2014Політика
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Силами АТО під Дебальцевим було знищено елітний підрозділ морської піхоти Росії.
REUTERS
Про це розповіли бійці 11-го батальйону, передають "Подробности".
Відзначається, що противнику не вдалося взяти Дебальцеве в котел. Всі атаки були успішно відбиті.
Противник видихся і зазнав великих втрат.
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У той же час українські бійці намагаються облаштувати свій побут, встановлюють грубки в наметах і бліндажах.
Волонтери підвезли горючі брикети.
Армія готується до тривалої оборони.
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