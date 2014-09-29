Сили АТО під Дебальцевим знищили елітний підрозділ морської піхоти Росії

Про це розповіли бійці 11-го батальйону, передають "Подробности".

Відзначається, що противнику не вдалося взяти Дебальцеве в котел. Всі атаки були успішно відбиті.

Противник видихся і зазнав великих втрат.

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У той же час українські бійці намагаються облаштувати свій побут, встановлюють грубки в наметах і бліндажах.

Волонтери підвезли горючі брикети.

Армія готується до тривалої оборони.