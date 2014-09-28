Порошенко у понеділок візьме участь у церемонії вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру



Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

Довідка УНІАН. День пам’яті жертв Бабиного Яру традиційно проводиться наприкінці вересня – у дні, коли почалися масові розстріли, і присвячується всім загиблим в роки окупації Києва, людям різних національностей та конфесій, військовополоненим, українським патріотам, мирним жителям міста.

Під час німецької окупації Києва у 1941–1943 роках Бабин Яр став місцем масових розстрілів нацистськими окупантами мирного населення і радянських військовополонених, євреїв та ромів за етнічною ознакою.

Читайте такожПорошенко: З Донецька звільнено ще 29 українських військових та 1 прикордонник

Зокрема, наводяться дані, що лише впродовж 29 та 30 вересня 1941-го року тут розстріляли майже 34 тисячі євреїв. Також у Бабиному Яру страчували підпільників, членів Організації українських націоналістів, серед яких і відому українську поетесу Олену Телігу.

Розстріли в Бабиному Яру тривали аж до звільнення Києва від окупантів. У 1946 році під час Нюрнберзького процесу спеціальна державна комісія з розслідування нацистських злочинів під час окупації Києва повідомила, що Бабин Яр став могилою для майже 100 тисяч жертв.