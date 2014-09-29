Під Луганськом загинув заступник міністра оборони «ЛНР»

Про це повідомляє Сиргис Информ з посиланням на земляків Тимофєєва, які підтримували з ним зв'язок.

«Якщо ви пам'ятаєте, зовсім недавно ми доставили допомогу загону артилеристів «Бойові бобри». Три дні тому ми відправили ще допомоги цим безстрашним хлопцям. Тоді їхній командир Станіслав скромно попросив тільки 30 пар берців і сигарет. Кілька годин тому Станіслав Тимофєєв загинув у бою», - написав один з жителів Надиму в групі.

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Цікаво, що в день загибелі Тимофєєва бойові дії в Луганській області не велися, якщо не вважати обстрілу сепаратистами міста Щастя. Подробиці загибелі заступника міністра ЛНР поки не відомі.