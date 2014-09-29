Суд залишив під вартою екс-беркутівця Аброськіна, підозрюваного у розстрілах на Майдані

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу оголосила сьогодні колегія суддів під головування судді Івана Рибака.

“Ухвалу Печерського райсуду Києва від 18 вересня 2014 року, якою Аброськіну було подовжено термін тримання під вартою до 25 листопада, залишити без змін. Апеляційну скаргу адвокатів залишити баз задоволення”, - зачитав рішення суду головуючий.

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Після оголошення ухвали присутні в залі колишні активісти Майдану схвально сприйняли судовий вердикт.

У той же час після того, як залу судового засідання присутні почали звільняти, між активістами Майдану і одним із колишніх бійців “Беркуту” виникла сутичка, яку вдалося припинити лише через кілька хвилини, в тому числі завдяки втручанню бійців судової міліції “Грифон”.

Як повідомляв УНІАН, раніше Печерський райсуд Києві змінив запобіжний захід із взяття під варту на домашній арешт командиру роти спеціального призначення полку міліції особливого призначення "Беркут" при ГУ МВС України в Києві Садовнику, який підозрюється у розстрілі 39 учасників акцій протесту на вул. Інститутській в місті Києві.

Генпрокуратура підготувала на це рішення апеляційну скаргу, яку суд мав розглянути 25 вересня.

Однак 25 вересня підозрюваний Садовник у суді заявив, що його адвокат несподівано захворів, і тому він попросив суд перенести засідання у зв'язку з хворобою адвоката.

Разом з тим представники прокуратури та адвокати потерпілих у справі Садовника наполягали, щоб обвинувачуваному суд надав державного адвоката у зв'язку з тим, що термін розгляду апеляції всього три дні.

Суд призначив Садовнику державного адвоката та переніс на 26 вересня розгляд апеляційної скарги.

Водночас 26 вересня Апеляційний суд Києва переніс розгляд скарги прокуратури у кримінальному провадженні проти Садовника, оскільки адвокат, який був призначений Київським центром безоплатної вторинної юридичної допомоги, заявив декілька клопотань, зокрема, надав документи, які свідчать, що Садовник перебуває на лікуванні, а тому не може з'явитися на судове засідання.