У справі про розстріл майданівців не заарештовано жодного "беркутівця" з Донецька - голова обласного МВС

09:36, 04 квітня 2014
Політика
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Нікого з бійців колишнього підрозділу міліції «Беркут» Донецького гарнізону не заарештовано, і всі пройшли атестацію.

У справі про масове вбивство на Майдані не заарештовані беркутівці з Донецька / REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив вчора на прес-конференції начальник Головного управління МВС України в Донецькій області Костянтин Пожидаєв.

«Зараз на базі УМВС України в Донецькій області створений спеціальний батальйон міліції особливого призначення. До нього увійшли 175 співробітників міліції. Була проведена атестація співробітників», - сказав Пожидаєв, коментуючи подальшу долю донецьких «беркутівців».

Читайте такожЗвіт про вбивства на Майдані: планувала ФСБ Росії, розстрілювали "Альфа" та "Беркут"При цьому він додав, що «зараз 145 осіб несуть службу з охорони громадського порядку».

«Жодну людину з Донецького гарнізону не заарештовано у даній справі (розстріл мирних протестувальників у лютому на Майдані у Києві – УНІАН)», - заявив Пожидаєв.

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