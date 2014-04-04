У справі про розстріл майданівців не заарештовано жодного "беркутівця" з Донецька - голова обласного МВС

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив вчора на прес-конференції начальник Головного управління МВС України в Донецькій області Костянтин Пожидаєв.

«Зараз на базі УМВС України в Донецькій області створений спеціальний батальйон міліції особливого призначення. До нього увійшли 175 співробітників міліції. Була проведена атестація співробітників», - сказав Пожидаєв, коментуючи подальшу долю донецьких «беркутівців».

Читайте такожЗвіт про вбивства на Майдані: планувала ФСБ Росії, розстрілювали "Альфа" та "Беркут"При цьому він додав, що «зараз 145 осіб несуть службу з охорони громадського порядку».

«Жодну людину з Донецького гарнізону не заарештовано у даній справі (розстріл мирних протестувальників у лютому на Майдані у Києві – УНІАН)», - заявив Пожидаєв.