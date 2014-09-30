ЗМІ: проект «Ляшко» міг дістатися Льовочкіну в спадок від батька

Про це пише сайт Тема у своїй публікації про лідера Радикальної партії Олега Ляшка.

«Кажуть, що виборчу кампанію Ляшка сьогодні щедро фінансує пан Льовочкін. Можна припустити, що Олежика Льовочкін отримав по спадковій лінії від свого батька Володимира Льовочкіна», - пише видання.

«Справа в тому, що Льовочкін-старший не міг не перетнутися з Ляшко. У 70-х він починав свою кар'єру в якості викладача школи-інтернату. Але про вихованця інтернату Олега Ляшка він, ймовірно, дізнався пізніше - коли того почали тягати за генеральським кабінетах, а пізніше посадили у в'язницю», - йдеться у публікації.

«Справа в тому, що Володимир Льовочкін до того часу обіймав високу посаду в пенітенціарній службі, яка перебувала в міліцейському відомстві. Про скандал із засудженням улюбленця генералів тоді гули у всіх кабінетах МВС. Міністр Кравченко, який по команді Кучми розкрутив справу проти Ляшка, був дружний з Володимиром Льовочкіним - вони не могли не обговорювати цю справу. А Льовочкін не міг не знати, що Ляшко - міліцейський агент (деякі фахівці стверджують, що і СБУ-шний)», - припускає автор публікації.

«Льовочкіна-старшого напевно доводилося за службовим обов'язком займатися облаштуванням побуту віп-ув'язненої. Та й його занадто швидке звільнення з катівень не могло відбуватися без сприяння Льовочкіна. Доклав він зусилля для того, щоб першу квартиру Ляшко у Вишневому відремонтували за рахунок колонії, ми навряд чи дізнаємося. Володимир Льовочкін помер у 2005 році», - пише видання.

Нагадаємо, Олег Ляшко був двічі судимий, причому перший раз він відсидів реальний термін, тоді як у своїй автобіографії за 2002 рік він стверджував, що судимостей не має.

Перший раз Ляшко був засуджений за афери з купівлею автомобілів «Волга» під прикриттям МВС та незаконне отримання квартири в Вишневому під Києвом. Перша справа Ляшко супроводжувалося гей-скандалом, в якому були замішані багато керівників МВС того часу.

У 2010 році в ЗМІ була опублікована запис видеодопросу Ляшка слідчим прокуратури Олегом Матвєєвим, який вів справу про махінації з «волгами» і квартирою у Вишневому.

На ній Ляшко докладно розповідає про свої нетрадиційні відносини з якимсь Борей С., з яким Ляшко познайомився пізно ввечері в кабінеті начальника столичного главку міліції Володіна. Ляшко докладно виклав суть свого спілкування з Борею при цьому підкресливши, що залишився «анально недоторканним».

У розпал скандалу Ляшко звинуватив своїх недоброзичливців у провокації і монтажі. Однак сам слідчий Матвєєв підтвердив, що запис є достовірним і був зроблений в ході розслідування злочинних дій Ляшка.

Другу судимість Ляшко отримав за наклеп на Василя Дурдинця - відомого діяча епохи кучмізму, який зайняв пост в.о. прем'єр-міністра.

Сам Ляшко назвав цю справу політичним замовленням.