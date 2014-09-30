Кандидат у Єврокомісари з розширення політики сусідства вважає Україну своїм пріоритетом

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це Хан заявив, виступаючи у середу на засіданні комітету Європейського парламенту з закордонних справ.

„Мій перший пріоритет полягатиме в тому, щоб гарантувати, що ми робимо все, що можемо, щоб вирішити поточну кризу в Україні. Наша мета - знайти рішення, яке поважає територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України та міжнародне право”, - сказав Хан.

Кандидат висловив впевненість, що ЄС має підтримувати фундаментальне право України та її народу робити власний вибір.

Читайте такожНімеччина підтвердила, що санкції ЄС проти Росії залишаються у силі – ЗМІКрім того, Хан назвав віхою підписання Угоди про асоціацію та її ратифікацію, що „принесе не тільки сильні політичні та економічні зв’язки між ЄС та Україною, а й більшу стабільність та заможність Європейському континенту”.

Наразі Хан займає посаду європейського комісара з питань регіональної політики.