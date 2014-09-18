В резолюції Європарламент визнав європейську перспективу України

Відповідне голосування відбулося в Страсбурзі в рамках пленарного засідання ЄП.

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У резолюції ЄП засудив Росію за "гібридну" війну проти України та закликав зробити все для мирного процесу вирішення конфлікту. "Європарламент вітає підписання мінської угоди про припинення вогню і закликає всі сторони зробити все можливе, щоб реалізувати її в повному обсязі з метою прокласти шлях для початку справжнього мирного процесу, включаючи постійний контроль за українським кордоном з боку ОБСЄ, повне виведення російських військ, незаконних збройних формувань, військової техніки та найманців з території України та звільнити заручників. ЄП жалкує про те, що угода про припинення вогню в даний час порушується, в основному російськими військами та сепаратистами, і що нарощування їх чисельності триває", - йдеться в документі.

Крім того, ЄП "висловлює свою глибоку стурбованість з приводу того, що угода про припинення вогню є приводом для перегрупування російських військ для того, щоб продовжити свій наступ в напрямку створення "наземного коридору" в Крим і далі в Придністров'я".

У зв’язкуз цим ЄП "рішуче засудив Російську Федерацію за ведення неоголошеної "гібридної" війни проти України з використанням регулярних російських військ та підтримки незаконно озброєних угруповань", і закликає "негайно вивести всі свої військові сили і засоби з України, припинити потоки бойовиків та зброї у східну Україну та покласти край прямій або опосередкованій підтримці дій сепаратистських сил на українській землі".

Також у резолюції ЄП підтвердив, що Україна має європейську перспективу, і підписання Угоди про асоціацію не є кінцевою метою співпраці. В з'язку з цим ЄП "шкодує, що керівництво Росії розглядає Східне партнерство ЄС як загрозу власним політичним та економічним інтересам".