Через "Гуково" з території РФ в Україну зайшли 200 осіб у цивільному
11:00, 01 жовтня 2014Політика
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З боку пункту пропуску "Гуково" з Росії в Україну зайшли 200 осіб у цивільному одязі з ознаками військової виправки.
REUTERS
Про це повідомив голова Луганської обласної держадміністрації Геннадій Москаль з посиланням на інформацію громадян, які проживають на контрольованій бойовиками "ЛНР" території.
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За його даними, частина з них залишилася в селищі Червоноармійське, частина - в Свердловську, які контролюються бойовиками. Очевидно, російські військові в цивільному формуватимуть окремі групи для здійснення розвідувально-диверсійної діяльності на території України, зазначив Геннадій Москаль.
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