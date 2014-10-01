Через "Гуково" з території РФ в Україну зайшли 200 осіб у цивільному

Про це повідомив голова Луганської обласної держадміністрації Геннадій Москаль з посиланням на інформацію громадян, які проживають на контрольованій бойовиками "ЛНР" території.

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За його даними, частина з них залишилася в селищі Червоноармійське, частина - в Свердловську, які контролюються бойовиками. Очевидно, російські військові в цивільному формуватимуть окремі групи для здійснення розвідувально-диверсійної діяльності на території України, зазначив Геннадій Москаль.